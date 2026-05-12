У ПФУ пояснили, чому можуть неправильно нарахувати пенсію: що потрібно перевірити

20:40, 12 травня 2026
У Пенсійному фонді попередили, що неактуальна інформація може призвести до помилок у нарахуванні виплат.
Громадянам необхідно своєчасно оновлювати персональні дані, аби уникнути помилок у розрахунках пенсій та соціальних виплат. Змінити інформацію можна дистанційно через вебпортал Пенсійного фонду. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області.

У Пенсійному фонді пояснили, що неточності у нарахуванні соціальних виплат найчастіше виникають через зміни особистих даних громадян, які не були своєчасно оновлені в системі.

Серед основних причин помилок називають зміну прізвища або інших персональних даних, оновлення паспортної інформації, а також зміну адреси реєстрації чи фактичного проживання.

У відомстві зазначають, що у випадках виявлення надмірно нарахованих коштів їх необхідно повернути на рахунок Пенсійного фонду України.

Щоб уникнути подібних ситуацій, громадянам рекомендують своєчасно повідомляти про зміни персональних даних. Зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, завантаживши скан-копії необхідних документів.

У ПФУ також повідомили, що для користувачів підготували відеоінструкцію з оновлення інформації в Реєстрі застрахованих осіб через вебпортал електронних послуг.

У фонді наголошують, що регулярна перевірка та актуалізація персональних даних дозволяє уникнути помилок у нарахуванні пенсій та інших соціальних виплат, а також запобігти труднощам під час оформлення державних гарантій.

