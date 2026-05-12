  1. Видео
  2. / В Украине

В ПФУ объяснили, почему пенсия может быть начислена неверно: что нужно проверить

20:40, 12 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Пенсионном фонде предупредили, что устаревшая информация может привести к ошибкам в начислении выплат.
В ПФУ объяснили, почему пенсия может быть начислена неверно: что нужно проверить
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданам необходимо своевременно обновлять персональные данные, чтобы избежать ошибок в расчетах пенсий и социальных выплат. Изменить информацию можно дистанционно через веб-портал Пенсионного фонда. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В Пенсионном фонде пояснили, что неточности в начислении социальных выплат чаще всего возникают из-за изменений личных данных граждан, которые не были своевременно обновлены в системе.

Среди основных причин ошибок называют изменение фамилии или других персональных данных, обновление паспортной информации, а также изменение адреса регистрации или фактического проживания.

В ведомстве отмечают, что в случаях выявления излишне начисленных средств их необходимо вернуть на счет Пенсионного фонда Украины.

Чтобы избежать подобных ситуаций, гражданам рекомендуют своевременно сообщать об изменениях персональных данных. Сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, загрузив скан-копии необходимых документов.

В ПФУ также сообщили, что для пользователей подготовлена видеоинструкция по обновлению информации в Реестре застрахованных лиц через веб-портал электронных услуг.

В фонде отмечают, что регулярная проверка и обновление персональных данных позволяют избежать ошибок при начислении пенсий и других социальных выплат, а также предотвратить трудности при оформлении государственных гарантий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина ПФУ пенсия

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Можно ли уволить госслужащего за иностранный паспорт: анализ судебной практики и риски обжалования

Где проходит грань между государственным интересом и нарушением прав человека при увольнении госслужащего за иностранное гражданство.

Новый Гражданский кодекс может ввести аудит поведения в браке, а алименты позволит взыскивать через нотариуса

В проекте нового ГК появилась отдельная глава об алиментах — с новыми правилами взыскания, индексацией и основаниями для утраты права на содержание.

Отсутствие официальной зарплаты может стать основанием для отказа в воспитании собственного ребенка после развода

Материальный барьер и передача ребенка родственникам: новые вызовы Книги шестой ГК.

Безналоговая ликвидация иностранных компаний: Верховный Суд встал на сторону плательщика в деле о начислении 31,6 миллионов гривен

Верховный Суд объяснил, как подтверждаются инвестиционные расходы при безналоговой ликвидации.

Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]