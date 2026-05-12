В ПФУ объяснили, почему пенсия может быть начислена неверно: что нужно проверить

В Пенсионном фонде предупредили, что устаревшая информация может привести к ошибкам в начислении выплат.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Гражданам необходимо своевременно обновлять персональные данные, чтобы избежать ошибок в расчетах пенсий и социальных выплат. Изменить информацию можно дистанционно через веб-портал Пенсионного фонда. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

В Пенсионном фонде пояснили, что неточности в начислении социальных выплат чаще всего возникают из-за изменений личных данных граждан, которые не были своевременно обновлены в системе.

Среди основных причин ошибок называют изменение фамилии или других персональных данных, обновление паспортной информации, а также изменение адреса регистрации или фактического проживания.

В ведомстве отмечают, что в случаях выявления излишне начисленных средств их необходимо вернуть на счет Пенсионного фонда Украины.

Чтобы избежать подобных ситуаций, гражданам рекомендуют своевременно сообщать об изменениях персональных данных. Сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, загрузив скан-копии необходимых документов.

В ПФУ также сообщили, что для пользователей подготовлена видеоинструкция по обновлению информации в Реестре застрахованных лиц через веб-портал электронных услуг.

В фонде отмечают, что регулярная проверка и обновление персональных данных позволяют избежать ошибок при начислении пенсий и других социальных выплат, а также предотвратить трудности при оформлении государственных гарантий.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.