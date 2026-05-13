Вперше з 2017 року: Дональд Трамп прибув до Китаю, відео

15:34, 13 травня 2026
Вперше за останні 9 років президент США здійснив візит до Китаю.
Фото: AP
У середу, 13 травня, президент США Дональд Трамп прилетів до Китаю. Востаннє подібний візит відбувся у 2017 році.

У цій поїздці американського лідера супроводжує низка впливових представників бізнесу, зокрема Ілон Маск та Тім Кук.

Зустріч Дональда Трампа із лідером Китаю Сі Цзіньпіном запланована на 14 травня.

За даними ЗМІ, політики планують обговорити перебіг війни в Ірані, а також торкнуться теми торгівлі та продажу американської зброї Тайваню.

США Дональд Трамп Китай

