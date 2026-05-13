Впервые с 2017 года: Дональд Трамп прибыл в Китай, видео

Впервые за последние 9 лет президент США совершил визит в Китай.

В среду, 13 мая, президент США Дональд Трамп прилетел в Китай. В последний раз подобный визит состоялся в 2017 году.

В этой поездке американского лидера сопровождает ряд влиятельных представителей бизнеса, в частности Илон Маск и Тим Кук.

Встреча Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином запланирована на 14 мая.

По данным СМИ, политики планируют обсудить ход войны в Иране, а также затронут тему торговли и продажи американского оружия Тайваню.

