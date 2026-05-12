В Ірпені вантажівка переїхала 7-річну дівчинку — інцидент потрапив на відео

На камеру спостереження потрапив момент, як вантажівка збила 7-річну дівчинку.

У вівторок, 12 травня, в Ірпені вантажівка наїхала на 7-річну дівчинку, яка їхала на самокаті. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Інцидент потрапив на камеру спостереження.

Як повідомила поліція Київської області, водій автомобіля Mercedes-Benz Atego, здійснюючи маневр повороту праворуч, допустив наїзд на дівчинку, яка перетинала проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переходу.

Внаслідок ДТП дівчинка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована.

На місці події працюють правоохоронці та встановлюють усі обставини дорожньо-транспортної події.

