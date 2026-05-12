В Ирпене грузовик переехал 7-летнюю девочку — инцидент попал на видео
Во вторник, 12 мая, в Ирпене грузовик наехал на 7-летнюю девочку, которая ехала на самокате. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Инцидент попал на камеру наблюдения.
Как сообщила полиция Киевской области, водитель автомобиля Mercedes-Benz Atego, выполняя маневр поворота направо, допустил наезд на девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована.
На месте происшествия работают правоохранители и устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
