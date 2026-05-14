РФ за ніч випустила по Україні понад 670 дронів і 56 ракет, у Києві зруйновано під'їзд багатоповерхівки — Зеленський

08:59, 14 травня 2026
Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад.
Внаслідок масованої російської атаки на Київ зруйновано під’їзд житлової девʼятиповерхівки, триває рятувальна операція. За словами Президента Володимира Зеленського, Росія за ніч випустила по Україні понад 670 ударних дронів і 56 ракет, а головною ціллю удару стала столиця. Загалом із початку вчорашньої доби росіяни застосували більш ніж 1560 дронів проти наших міст і громад.

«Зараз у Києві триває рятувальна операція на місці російського дронового удару по житловій девʼятиповерхівці – у будинку повністю зруйновано підʼїзд. Врятовано десятки людей. На жаль, одна людина загинула. Мої співчуття рідним і близьким. Під завалами ще можуть бути люди», - зазначив він.

Як розповів Президент, були удари балістикою, аеробалістикою, крилатими ракетами.

У Києві є пошкодження на 20 локаціях.

«Це звичайні житлові будинки, школа, ветеринарна клініка, інша суто цивільна інфраструктура. Також є руйнування в Київській області, були такі ж терористичні удари по енергетиці в Кременчуку, портовій та житловій забудові в Чорноморську», - вказав Володимир Зеленський.

