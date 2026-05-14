РФ за ночь выпустила по Украине более 670 дронов и 56 ракет, в Киеве разрушен подъезд многоэтажки — Зеленский

Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате массированной российской атаки на Киев разрушен подъезд жилой девятиэтажки, продолжается спасательная операция. По словам Президента Владимира Зеленского, Россия за ночь выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет, а главной целью удара стала столица. Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин.

«Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке – в доме полностью разрушен подъезд. Спасены десятки людей. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди», - отметил он.

Как рассказал Президент, были удары баллистикой, аэробаллистикой, крылатыми ракетами.

В Киеве есть повреждения на 20 локациях.

«Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая исключительно гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске», - указал Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.