  1. В Украине

РФ за ночь выпустила по Украине более 670 дронов и 56 ракет, в Киеве разрушен подъезд многоэтажки — Зеленский

08:59, 14 мая 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин.
РФ за ночь выпустила по Украине более 670 дронов и 56 ракет, в Киеве разрушен подъезд многоэтажки — Зеленский
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В результате массированной российской атаки на Киев разрушен подъезд жилой девятиэтажки, продолжается спасательная операция. По словам Президента Владимира Зеленского, Россия за ночь выпустила по Украине более 670 ударных дронов и 56 ракет, а главной целью удара стала столица. Всего с начала вчерашних суток россияне применили более 1560 дронов против наших городов и общин.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

«Сейчас в Киеве продолжается спасательная операция на месте российского дронового удара по жилой девятиэтажке – в доме полностью разрушен подъезд. Спасены десятки людей. К сожалению, один человек погиб. Мои соболезнования родным и близким. Под завалами еще могут быть люди», - отметил он.

Как рассказал Президент, были удары баллистикой, аэробаллистикой, крылатыми ракетами.

В Киеве есть повреждения на 20 локациях.

«Это обычные жилые дома, школа, ветеринарная клиника, другая исключительно гражданская инфраструктура. Также есть разрушения в Киевской области, были такие же террористические удары по энергетике в Кременчуге, портовой и жилой застройке в Черноморске», - указал Владимир Зеленский.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Киев Украина война Владимир Зеленский

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги

Публикации

Жертва мошенничества может стать подозреваемым из-за фальшивых купюр в кошельке: как видит ситуацию Верховный Суд

Обнаружение фальшивых денег может привести не только к финансовым потерям, но и к уголовной ответственности.

ДТП растут, а контроля нет: почему отсутствие техосмотра электросамокатов превращает украинские улицы в зону риска

Как увеличение количества аварий подталкивает к введению техосмотра и сертификации электросамокатов.

Комитет Верховной Рады нашел коррупционные риски в законопроекте относительно конкурсного отбора судей КСУ

Изменение статуса Консультативной группы экспертов, доступ к материалам кандидатов и дискреционные полномочия комитета — ключевые положения, вызвавшие дискуссию в парламенте

ОП КУС ВС должна сформировать единый подход к применению статьи 48 УК Украины по делам об уклонении от мобилизации

Верховный Суд передал дело на рассмотрение объединённой палаты из-за различной практики относительно применения статьи 48 УК в делах об уклонении от мобилизации.

Налоговые льготы для нерезидентов: Верховный Суд разграничил КБС и бенефициарного собственника дохода в международных соглашениях

Верховный Суд разъяснил, кто на самом деле является бенефициарным собственником дохода для целей применения международных налоговых конвенций.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]