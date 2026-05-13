У Чехії з церкви викрали 800-річний череп, який може належати канонізованій святій Здіславі з Лемберка

У місті Яблонне-в-Под'єштеді невідомий проник до базиліки та викрав реліквію, якій близько 800 років.

У Чехії з храму викрали 800-річний череп, який, за попередніми даними, може належати святій Здіславі з Лемберка. Про це повідомляє Reuters із посиланням на місцеві правоохоронні органи.

Інцидент стався в базиліці Святого Лаврентія та Святої Здіслави в місті Яблонне-в-Под'єштеді, розташованому приблизно за 110 кілометрів на північ від Праги. За даними поліції, невідомий проник до церкви, викрав реліквію та залишив місце події.

Правоохоронці повідомили, що на записах із камер спостереження видно фігуру в чорному одязі, яка рухається між церковними лавами та тримає викрадений череп.

ЗМІ також опублікували фото з місця події, на якому видно розбиту вітрину, де зберігалася реліквія.

Празький архієпископ Станіслав Прібил назвав подію «жахливою новиною» та наголосив, що реліквію шанували паломники. За його словами, йдеться про об’єкт не лише історичної, а й духовної цінності для вірян.

Свята Здіслава з Лемберка жила у XIII столітті та відома своєю благодійністю і допомогою нужденним. У 1995 році її канонізував Папа Римський Іван Павло II.

