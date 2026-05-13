В Чехии из церкви похитили 800-летний череп, который, возможно, принадлежит канонизированной святой Здиславе из Лемберка

В городе Яблонне-в-Под'ештеде неизвестный проник в базилику и похитил реликвию, возраст которой составляет около 800 лет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Чехии из храма похитили 800-летний череп, который, по предварительным данным, может принадлежать святой Здисле из Лемберка. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

Инцидент произошел в базилике Святого Лаврентия и Святой Здиславы в городе Яблонне-в-Под'ештеде, расположенном примерно в 110 километрах к северу от Праги. По данным полиции, неизвестный проник в церковь, похитил реликвию и покинул место происшествия.

Правоохранители сообщили, что на записях с камер наблюдения видна фигура в черной одежде, которая движется между церковными скамьями и держит похищенный череп.

СМИ также опубликовали фото с места происшествия, на котором видна разбитая витрина, где хранилась реликвия.

Пражский архиепископ Станислав Прибыл назвал событие «ужасной новостью» и подчеркнул, что реликвию почитали паломники. По его словам, речь идет об объекте не только исторической, но и духовной ценности для верующих.

Святая Здислава из Лемберка жила в XIII веке и известна своей благотворительностью и помощью нуждающимся. В 1995 году ее канонизировал Папа Римский Иоанн Павел II.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.