  Суспільство

Алергія на весну або як вберегтися від сезонних закладеності носа та чхання

23:56, 13 травня 2026
Медики зазначають, що будь-яка алергія є реакцією імунної системи на зовнішні подразники
Фото: tsn.ua
Із настанням весни та цвітінням дерев і рослин у багатьох людей можуть виникати сезонні алергічні реакції.

Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб дав кілька порад з профілактики сезонної алергії.

Поліноз — група алергічних захворювань, що викликаються пилком рослин і характеризуються гострими запальними змінами в слизових оболонках, переважно дихальних шляхів та очей.

Рослини починають квітнути з початку весни, а завершують в кінці осені. Середина квітня — це пора для цвітіння: берези, вільхи, дуба, тополі, в’яза, верби, клена, ліщини, ясеня.

Будь-яка алергія є реакцією імунної системи на зовнішні подразники. Серед передумов розвитку алергій розрізняють, зокрема:

- генетичну схильність;

- хронічні бронхолегеневі хвороби;

- забруднення повітря;

- пасивне куріння;

- пліснява у приміщенні;

- наявність інших видів алергій.

Поліноз зазвичай проявляється по-різному, люди можуть відчувати: почервоніння очей та сльозотечу; нежить, чхання, свербіж та закладання носових ходів; задишку, труднощі при здійсненні видиху,  прискорене дихання, сухий та виснажливий кашель.

 Симптоми алергії схожі на симптоми ГРВІ чи застуди

Варто пам’ятати, що під час полінозу температура тіла не підвищується, чхання буває багаторазовим та частим, з’являється свербіж у вухах, носі, горлі та ротовій порожнині. Період алергії триває зазвичай довше, ніж застуда чи грип.

Якщо у вас з’явилися відповідні симптоми одразу звертайтеся до лікаря.

Профілактичні заходи щодо попередження проявів полінозу:

- Зверніться до лікаря для діагностики типу алергії. Не займайтеся самолікуванням! Відповідні лікарські засоби може призначити лише спеціаліст.

- Надягайте маску на вулиці. Вона захистить від частинок пилку, що виділяється під час цвітіння дерев.

- Обмежуйте прогулянки під час вітряної погоди.

- Після прогулянки змінюйте одяг, на якому можуть залишатися частинки пилку.

- Приймайте після вулиці душ — це допоможе змити пилок. Маєте домашніх тварин? Купайте їх частіше, особливо після прогулянки.

- У вітряну  погоду зачиняйте вікна в будинку.

- Частіше робіть вологе прибирання.

- На період цвітіння рекомендовано не сушити одяг на свіжому повітрі чи у дворі. Пилок з дерев може потрапляти на нього.

- Уникайте будь-яких контактів з алергеном.

- Не стійте поряд з курцем. Пасивне куріння сприяє виникненню алергії.

«Алергію можна попередити та вчасно профілактувати, звернувшись до лікаря», - додали спеціалісти.

поради для здоров'я

