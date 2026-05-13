Аллергия на весну или как уберечься от сезонной заложенности носа и чихания

С наступлением весны и цветением деревьев и растений у многих людей могут возникать сезонные аллергические реакции.

Тернопольский областной центр контроля и профилактики болезней дал несколько советов по профилактике сезонной аллергии.

Поллиноз — группа аллергических заболеваний, вызываемых пыльцой растений и характеризующихся острыми воспалительными изменениями в слизистых оболочках, преимущественно дыхательных путей и глаз.

Растения начинают цвести с начала весны, а завершают в конце осени. Середина апреля — это пора цветения: березы, ольхи, дуба, тополя, вяза, ивы, клена, лещины, ясеня.

Любая аллергия является реакцией иммунной системы на внешние раздражители. Среди предпосылок развития аллергий различают, в частности:

генетическую предрасположенность;

хронические бронхолегочные заболевания;

загрязнение воздуха;

пассивное курение;

плесень в помещении;

наличие других видов аллергий.

Поллиноз обычно проявляется по-разному, люди могут ощущать: покраснение глаз и слезотечение; насморк, чихание, зуд и заложенность носовых ходов; одышку, трудности при осуществлении выдоха, учащенное дыхание, сухой и изнуряющий кашель.

Симптомы аллергии похожи на симптомы ОРВИ или простуды

Стоит помнить, что во время поллиноза температура тела не повышается, чихание бывает многократным и частым, появляется зуд в ушах, носу, горле и ротовой полости. Период аллергии обычно длится дольше, чем простуда или грипп.

Если у вас появились соответствующие симптомы, сразу обращайтесь к врачу.

Профилактические меры по предупреждению проявлений поллиноза:

Обратитесь к врачу для диагностики типа аллергии. Не занимайтесь самолечением! Соответствующие лекарственные средства может назначить только специалист.

Надевайте маску на улице. Она защитит от частиц пыльцы, выделяемой во время цветения деревьев.

Ограничивайте прогулки во время ветреной погоды.

После прогулки меняйте одежду, на которой могут оставаться частицы пыльцы.

Принимайте после улицы душ — это поможет смыть пыльцу. Есть домашние животные? Купайте их чаще, особенно после прогулки.

В ветреную погоду закрывайте окна в доме.

Чаще проводите влажную уборку.

На период цветения рекомендуется не сушить одежду на свежем воздухе или во дворе. Пыльца с деревьев может попадать на нее.

Избегайте любых контактов с аллергеном.

Не стойте рядом с курильщиком. Пассивное курение способствует возникновению аллергии.

«Аллергию можно предупредить и своевременно профилактировать, обратившись к врачу», — добавили специалисты.

