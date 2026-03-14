  1. У світі

В Амстердамі стався вибух біля єврейської школи: влада говорить про навмисну атаку

09:59, 14 березня 2026
Інцидент розглядають як атаку на єврейську громаду, а правоохоронці вже розпочали розслідування.
В Амстердамі стався вибух біля єврейської школи: влада говорить про навмисну атаку
В Амстердамі зранку 14 березня стався вибух біля єврейської школи. За словами влади міста, інцидент розглядають як навмисну атаку проти єврейської громади. Про це повідомляє The Times of Israel.

За інформацією мера Амстердама Фемке Халсема, вибух спричинив лише незначні пошкодження будівлі. Про постраждалих наразі не повідомляють.

Подія сталася наступного дня після того, як нідерландська поліція повідомила про затримання чотирьох чоловіків, підозрюваних у вибуху біля синагоги в Роттердамі. Тоді біля будівлі спалахнула короткочасна пожежа, а сама синагога зазнала пошкоджень.

За даними медіа, це щонайменше дев’ятий випадок атак на синагоги за межами Ізраїлю цього місяця.

Про відповідальність за вибух біля єврейської школи заявило екстремістське угруповання «Ісламський рух сподвижників правих» (Islamic Movement of the Companions of the Right).

За повідомленнями, ця організація також може бути причетною до низки інших антисемітських атак останніми днями, зокрема до вибуху біля синагоги в Роттердамі.

Нідерландські правоохоронці продовжують розслідування обставин події.

