В Амстердаме произошел взрыв возле еврейской школы: власти говорят о преднамеренной атаке

Инцидент рассматривают как атаку на еврейскую общину, а правоохранители уже начали расследование.

В Амстердаме утром 14 марта произошел взрыв возле еврейской школы. По словам городских властей, инцидент рассматривают как преднамеренную атаку против еврейской общины. Об этом сообщает The Times of Israel.

По информации мэра Амстердама Фемке Халсемы, взрыв вызвал лишь незначительные повреждения здания. О пострадавших пока не сообщается.

Событие произошло на следующий день после того, как нидерландская полиция сообщила о задержании четырех мужчин, подозреваемых во взрыве возле синагоги в Роттердаме. Тогда возле здания вспыхнул кратковременный пожар, а сама синагога получила повреждения.

По данным СМИ, это как минимум девятый случай атак на синагоги за пределами Израиля в этом месяце.

Об ответственности за взрыв возле еврейской школы заявила экстремистская группировка «Исламское движение сподвижников правых» (Islamic Movement of the Companions of the Right).

По сообщениям, эта организация также может быть причастна к ряду других антисемитских атак в последние дни, в частности к взрыву возле синагоги в Роттердаме.

Нидерландские правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия.

