  1. В мире

В Амстердаме произошел взрыв возле еврейской школы: власти говорят о преднамеренной атаке

09:59, 14 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Инцидент рассматривают как атаку на еврейскую общину, а правоохранители уже начали расследование.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Амстердаме утром 14 марта произошел взрыв возле еврейской школы. По словам городских властей, инцидент рассматривают как преднамеренную атаку против еврейской общины. Об этом сообщает The Times of Israel.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По информации мэра Амстердама Фемке Халсемы, взрыв вызвал лишь незначительные повреждения здания. О пострадавших пока не сообщается.

Событие произошло на следующий день после того, как нидерландская полиция сообщила о задержании четырех мужчин, подозреваемых во взрыве возле синагоги в Роттердаме. Тогда возле здания вспыхнул кратковременный пожар, а сама синагога получила повреждения.

По данным СМИ, это как минимум девятый случай атак на синагоги за пределами Израиля в этом месяце.

Об ответственности за взрыв возле еврейской школы заявила экстремистская группировка «Исламское движение сподвижников правых» (Islamic Movement of the Companions of the Right).

По сообщениям, эта организация также может быть причастна к ряду других антисемитских атак в последние дни, в частности к взрыву возле синагоги в Роттердаме.

Нидерландские правоохранители продолжают расследование обстоятельств происшествия.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Нидерланды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Выезд за границу во время войны: справедливо ли женщины-судьи попали под ограничения

Совет судей неоднократно обращался к правительству с просьбой пересмотреть ограничения на выезд для женщин-судей, однако правила пока остаются неизменными.

Решения в земельной сфере предлагается признавать недействительными только через суд

В Раде инициируют изменения в порядок отмены решений в земельной сфере

Криптоактивы, Aston Martin и спрей для горла: как проходят собеседования претендентов на должности судей ВАКС

Четырнадцатый день специальных заседаний: кто претендует на должности судей антикоррупционного суда.

Дизель для ВСУ и аграриев могут освободить от НДС — новый проект в Верховной Раде

В Раде зарегистрировали проект для стабилизации цен на топливо.

Нацполиция презентовала ТСК цифровую систему автоматизированного мониторинга деклараций полицейских

Цифровой инструмент автоматически анализирует доходы, имущество и корпоративные права полицейских.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]