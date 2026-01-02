  1. В Украине

Экзаменов нет: в МВД опровергли слухи об обмене водительских удостоверений

23:48, 2 января 2026
В сети ходят слухи о якобы экзаменах при обмене или восстановлении водительского удостоверения.
В Главном сервисном центре МВД опровергли информацию о якобы введении экзаменов при обмене или восстановлении водительского удостоверения.

В ведомстве подчеркнули, что никаких изменений в процедуре не произошло. Как и ранее, обмен и восстановление водительских удостоверений в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины осуществляются без сдачи теоретических или практических экзаменов.

Услуга предоставляется в случае окончания срока действия удостоверения, изменения персональных данных, повреждения или утраты документа, а также по желанию обменять удостоверение старого образца на новое.

Алгоритм получения услуги остаётся неизменным: необходимо обратиться в сервисный центр МВД — лично или онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія, подать необходимые документы, оплатить установленные платежи и получить новое удостоверение.

Также там напомнили, что на период действия военного положения медицинская справка для обмена или восстановления водительского удостоверения не является обязательной.

ПДД водительские права сервисный центр МВД

