Экзаменов нет: в МВД опровергли слухи об обмене водительских удостоверений

В сети ходят слухи о якобы экзаменах при обмене или восстановлении водительского удостоверения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Главном сервисном центре МВД опровергли информацию о якобы введении экзаменов при обмене или восстановлении водительского удостоверения.

В ведомстве подчеркнули, что никаких изменений в процедуре не произошло. Как и ранее, обмен и восстановление водительских удостоверений в сервисных центрах Министерства внутренних дел Украины осуществляются без сдачи теоретических или практических экзаменов.

Услуга предоставляется в случае окончания срока действия удостоверения, изменения персональных данных, повреждения или утраты документа, а также по желанию обменять удостоверение старого образца на новое.

Алгоритм получения услуги остаётся неизменным: необходимо обратиться в сервисный центр МВД — лично или онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія, подать необходимые документы, оплатить установленные платежи и получить новое удостоверение.

Также там напомнили, что на период действия военного положения медицинская справка для обмена или восстановления водительского удостоверения не является обязательной.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.