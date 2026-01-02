  1. В Україні

Іспитів немає: у МВС спростували чутки про обмін водійських посвідчень

23:48, 2 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У мережі ширяться чутки про нібито іспити під час обміну чи відновлення посвідчення водія.
Іспитів немає: у МВС спростували чутки про обмін водійських посвідчень
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Головному сервісному центрі МВС заперечили інформацію про нібито запровадження іспитів під час обміну або відновлення посвідчення водія.

У відомстві наголосили, що жодних змін у процедурі не відбулося. Як і раніше, обмін та відновлення посвідчень водія у сервісних центрах Міністерство внутрішніх справ України здійснюються без складання теоретичних чи практичних іспитів.

Послуга надається у разі закінчення строку дії посвідчення, зміни персональних даних, пошкодження або втрати документа, а також за бажанням обміняти посвідчення старого зразка на нове.

Алгоритм отримання послуги залишається незмінним: необхідно звернутися до сервісного центру МВС — особисто або онлайн через Кабінет водія чи застосунок Дія, подати необхідні документи, сплатити встановлені платежі та отримати нове посвідчення.

Також там нагадали, що на період дії воєнного стану медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія не є обов’язковою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ПДР посвідчення водія сервісний центр МВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штрафи за рекламу по-новому: Держпродспоживслужба працюватиме за адмінпроцедурою

В Україні пропонують змінити порядок накладення штрафів за порушення реклами.

ЄСПЛ наголосив, що адвокатська таємниця не зникає, навіть якщо вона зберігається у телефоні клієнта

Що вирішив ЄСПЛ у справі Černý та інші проти Чехії і чому це важливо для України.

Соцмережі як засоби масової інформації: позиція Верховного Суду у справі про заборонену символіку

Касаційна інстанція розставила акценти у питанні відповідальності за пропаганду тоталітарних режимів.

Персональна відповідальність: правоохоронці, прокурори і судді відповідатимуть за збитки громадянам

Громадяни зможуть отримувати компенсацію безпосередньо від конкретних посадовців за шкоду, завдану незаконними діями органів влади.

Арештовані готелі та санаторії пропонують використовувати для житла й реабілітації військових

У законопроєкті  пропонується використовувати арештовані готелі та санаторії, які належали російським компаніям.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]