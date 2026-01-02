Іспитів немає: у МВС спростували чутки про обмін водійських посвідчень

У мережі ширяться чутки про нібито іспити під час обміну чи відновлення посвідчення водія.

У Головному сервісному центрі МВС заперечили інформацію про нібито запровадження іспитів під час обміну або відновлення посвідчення водія.

У відомстві наголосили, що жодних змін у процедурі не відбулося. Як і раніше, обмін та відновлення посвідчень водія у сервісних центрах Міністерство внутрішніх справ України здійснюються без складання теоретичних чи практичних іспитів.

Послуга надається у разі закінчення строку дії посвідчення, зміни персональних даних, пошкодження або втрати документа, а також за бажанням обміняти посвідчення старого зразка на нове.

Алгоритм отримання послуги залишається незмінним: необхідно звернутися до сервісного центру МВС — особисто або онлайн через Кабінет водія чи застосунок Дія, подати необхідні документи, сплатити встановлені платежі та отримати нове посвідчення.

Також там нагадали, що на період дії воєнного стану медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія не є обов’язковою.

