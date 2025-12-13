  1. В Україні

Як військовослужбовцям оскаржити незаконні накази та дії командування – пояснення

12:41, 13 грудня 2025
За даними Мін'юсту, держава гарантує механізми оскарження та доступ до безоплатної правничої допомоги.
Військовослужбовці мають право оскаржувати незаконні накази, дії або перевищення повноважень командування. У Міністерстві юстиції наголосили, що у разі порушення прав держава забезпечує механізми захисту та доступ до системи безоплатної правничої допомоги.

До оскарження належать:

  • накази щодо звільнення з військової служби, переведення чи призначення на посади;
  • рішення про укладення, продовження або розірвання контракту;
  • позбавлення або пониження військового звання;
  • дисциплінарні стягнення;
  • інші дії або бездіяльність командування.

Найпоширеніші проблеми серед військових: невиплата належних коштів, незаконне звільнення мобілізованих працівників, відмова у розірванні контракту, порушення при звільненні за станом здоров’я, ненадання соціальних виплат та допомоги.

Захист прав можна забезпечити через:

  • органи військового управління;
  • Військову службу правопорядку (044 454 73 08);
  • Уповноважену Президента з питань захисту прав військовослужбовців ([email protected]);
  • систему безоплатної правничої допомоги, де фахівці консультують, готують заяви та скарги, а для ветеранів і учасників бойових дій — готують процесуальні документи та представляють інтереси в суді.

військові правова допомога

