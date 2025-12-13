Як військовослужбовцям оскаржити незаконні накази та дії командування – пояснення
12:41, 13 грудня 2025
За даними Мін'юсту, держава гарантує механізми оскарження та доступ до безоплатної правничої допомоги.
Військовослужбовці мають право оскаржувати незаконні накази, дії або перевищення повноважень командування. У Міністерстві юстиції наголосили, що у разі порушення прав держава забезпечує механізми захисту та доступ до системи безоплатної правничої допомоги.
До оскарження належать:
- накази щодо звільнення з військової служби, переведення чи призначення на посади;
- рішення про укладення, продовження або розірвання контракту;
- позбавлення або пониження військового звання;
- дисциплінарні стягнення;
- інші дії або бездіяльність командування.
Найпоширеніші проблеми серед військових: невиплата належних коштів, незаконне звільнення мобілізованих працівників, відмова у розірванні контракту, порушення при звільненні за станом здоров’я, ненадання соціальних виплат та допомоги.
Захист прав можна забезпечити через:
- органи військового управління;
- Військову службу правопорядку (044 454 73 08);
- Уповноважену Президента з питань захисту прав військовослужбовців ([email protected]);
- систему безоплатної правничої допомоги, де фахівці консультують, готують заяви та скарги, а для ветеранів і учасників бойових дій — готують процесуальні документи та представляють інтереси в суді.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.