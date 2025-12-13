Як військовослужбовцям оскаржити незаконні накази та дії командування – пояснення

За даними Мін'юсту, держава гарантує механізми оскарження та доступ до безоплатної правничої допомоги.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Військовослужбовці мають право оскаржувати незаконні накази, дії або перевищення повноважень командування. У Міністерстві юстиції наголосили, що у разі порушення прав держава забезпечує механізми захисту та доступ до системи безоплатної правничої допомоги.

До оскарження належать:

накази щодо звільнення з військової служби, переведення чи призначення на посади;

рішення про укладення, продовження або розірвання контракту;

позбавлення або пониження військового звання;

дисциплінарні стягнення;

інші дії або бездіяльність командування.

Найпоширеніші проблеми серед військових: невиплата належних коштів, незаконне звільнення мобілізованих працівників, відмова у розірванні контракту, порушення при звільненні за станом здоров’я, ненадання соціальних виплат та допомоги.

Захист прав можна забезпечити через:

органи військового управління;

Військову службу правопорядку (044 454 73 08);

Уповноважену Президента з питань захисту прав військовослужбовців ([email protected]);

систему безоплатної правничої допомоги, де фахівці консультують, готують заяви та скарги, а для ветеранів і учасників бойових дій — готують процесуальні документи та представляють інтереси в суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.