Как военнослужащим обжаловать незаконные приказы и действия командования – объяснение

12:41, 13 декабря 2025
По данным Минюста, государство гарантирует механизмы обжалования и доступ к бесплатной юридической помощи.
Военнослужащие имеют право обжаловать незаконные приказы, действия или превышение полномочий командования. В Министерстве юстиции подчеркнули, что в случае нарушения прав государство обеспечивает механизмы защиты и доступ к системе бесплатной правовой помощи.

К обжалованию относятся:

  • приказы об увольнении с военной службы, переводе или назначении на должности;
  • решения о заключении, продлении или расторжении контракта;
  • лишение или понижение в военном звании;
  • дисциплинарные взыскания;
  • другие действия или бездействие командования.

Наиболее распространенные проблемы среди военных: невыплата причитающихся средств, незаконное увольнение мобилизованных работников, отказ в расторжении контракта, нарушение при увольнении по состоянию здоровья, непредоставление социальных выплат и помощи.

Защиту прав можно обеспечить через:

  • органы военного управления;
  • Военную службу правопорядка (044 454 73 08);
  • Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих ([email protected]);
  • систему бесплатной юридической помощи, где специалисты консультируют, готовят заявления и жалобы, а для ветеранов и участников боевых действий — готовят процессуальные документы и представляют интересы в суде.

