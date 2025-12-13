Как военнослужащим обжаловать незаконные приказы и действия командования – объяснение

По данным Минюста, государство гарантирует механизмы обжалования и доступ к бесплатной юридической помощи.

Военнослужащие имеют право обжаловать незаконные приказы, действия или превышение полномочий командования. В Министерстве юстиции подчеркнули, что в случае нарушения прав государство обеспечивает механизмы защиты и доступ к системе бесплатной правовой помощи.

К обжалованию относятся:

приказы об увольнении с военной службы, переводе или назначении на должности;

решения о заключении, продлении или расторжении контракта;

лишение или понижение в военном звании;

дисциплинарные взыскания;

другие действия или бездействие командования.

Наиболее распространенные проблемы среди военных: невыплата причитающихся средств, незаконное увольнение мобилизованных работников, отказ в расторжении контракта, нарушение при увольнении по состоянию здоровья, непредоставление социальных выплат и помощи.

Защиту прав можно обеспечить через:

органы военного управления;

Военную службу правопорядка (044 454 73 08);

Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих ([email protected]);

систему бесплатной юридической помощи, где специалисты консультируют, готовят заявления и жалобы, а для ветеранов и участников боевых действий — готовят процессуальные документы и представляют интересы в суде.

