Как военнослужащим обжаловать незаконные приказы и действия командования – объяснение
12:41, 13 декабря 2025
По данным Минюста, государство гарантирует механизмы обжалования и доступ к бесплатной юридической помощи.
Военнослужащие имеют право обжаловать незаконные приказы, действия или превышение полномочий командования. В Министерстве юстиции подчеркнули, что в случае нарушения прав государство обеспечивает механизмы защиты и доступ к системе бесплатной правовой помощи.
К обжалованию относятся:
- приказы об увольнении с военной службы, переводе или назначении на должности;
- решения о заключении, продлении или расторжении контракта;
- лишение или понижение в военном звании;
- дисциплинарные взыскания;
- другие действия или бездействие командования.
Наиболее распространенные проблемы среди военных: невыплата причитающихся средств, незаконное увольнение мобилизованных работников, отказ в расторжении контракта, нарушение при увольнении по состоянию здоровья, непредоставление социальных выплат и помощи.
Защиту прав можно обеспечить через:
- органы военного управления;
- Военную службу правопорядка (044 454 73 08);
- Уполномоченного Президента по вопросам защиты прав военнослужащих ([email protected]);
- систему бесплатной юридической помощи, где специалисты консультируют, готовят заявления и жалобы, а для ветеранов и участников боевых действий — готовят процессуальные документы и представляют интересы в суде.
