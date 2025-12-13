Члени КДКА не мають обов’язку подавати декларації — Рада адвокатів

Голова та члени КДКА регіонів, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, рад адвокатів регіонів та РАУ є адвокатами, які здійснюють незалежну професійну діяльність у складі органів адвокатського самоврядування, не виконують функцій держави або місцевого самоврядування і не є посадовими чи службовими особами органів державної влади — РАУ.

Рада адвокатів України дослідила правовий статус членів органів адвокатського самоврядування та констатувала відсутність у них обов’язку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Відповідне рішення було ухвалене РАУ під час чергового засідання 12 грудня, пише НААУ.

Ч. 1 ст. 3 Закону «Про запобігання корупції» визначає вичерпний перелік суб’єктів, на яких поширюються вимоги цього Закону. Пункт 1 цієї частини відносить до них осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Пункт 2 перелічує окремі категорії осіб, які для цілей цього Закону прирівнюються до таких осіб, зокрема, представники громадських об’єднань, наукових установ, навчальних закладів, експертів відповідної кваліфікації, інші особи, які входять до складу конкурсних та дисциплінарних комісій, утворених при органах державної влади, органах місцевого самоврядування та інших державних органах, а також до складу Громадської ради доброчесності.

Голова НААУ, РАУ Лідія Ізовітова нагадала конституційні засади організації та діяльності адвокатури, визначені статтею 131–2 Основного Закону, а також звернула увагу на важливі у цьому питанні висновки Конституційного Суду:

подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, є формою державного контролю за доброчесністю саме таких осіб (рішення від 06.06.2019 № 3-р/2019);

будь-яка юридична норма має бути визначеною, ясно і недвозначно сформульованою, інакше не забезпечується її однакове застосування, що веде до свавілля у правозастосуванні. Це є складовою принципу верховенства права та юридичної визначеності (рішення від 22.09.2005 № 5-рп/2005).

Водночас, згідно зі статтею 2 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатура є недержавним самоврядним інститутом, що самостійно вирішує питання організації і діяльності. А серед гарантій адвокатської діяльності передбачена заборона будь-яких втручань і перешкод здійсненню адвокатської діяльності. (п. 1 ч. 1 ст. 23).

«Тож покладення на членів органів адвокатського самоврядування, у тому числі на членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та ВКДКА, обов’язку, який прямо законом не встановлено, зокрема обов’язку подання електронних декларацій як форми державного контролю, є недопустимим втручанням у діяльність незалежного самоврядного інституту адвокатури.

Серед суб’єктів декларування, визначених у Законі «Про запобігання корупції», не вказані члени кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, у тому числі члени дисциплінарних палат КДКА, як це випливає зі змісту статті 50 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», - заявили у НААУ.

Також там зазначили, що за відсутності прямо встановленої законом норми, яка б відносила членів органів адвокатського самоврядування до суб’єктів декларування, покладення на них обов’язку подання декларацій шляхом розширювального тлумачення норми закону є неприпустимим і суперечить принципу юридичної визначеності.

За підсумками обговорення РАУ визнала, що голова та члени кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури регіонів, голова, заступники голови та члени Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, голови та члени рад адвокатів регіонів, голова та члени Ради адвокатів України є адвокатами, які здійснюють незалежну професійну діяльність у складі органів адвокатського самоврядування, не виконують функцій держави або місцевого самоврядування і не є посадовими чи службовими особами органів державної влади або місцевого самоврядування.

На них не поширюється обов’язок подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачений Законом «Про запобігання корупції», якщо такі особи не займають посад, прямо віднесених цим Законом до суб’єктів декларування.

Рішення РАУ буде направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції, Комітету Верховної Ради України з питань антикорупційної політики, Офісу Президента України та інших заінтересованих органів.

