Члены КДКА не обязаны подавать декларации — Совет адвокатов

Совет адвокатов Украины исследовал правовой статус членов органов адвокатского самоуправления и констатировал отсутствие у них обязанности подавать декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Соответствующее решение было принято РАУ во время очередного заседания 12 декабря, пишет НААУ.

Ч. 1 ст. 3 Закона «О предотвращении коррупции» определяет исчерпывающий перечень субъектов, на которых распространяются требования этого Закона. Пункт 1 этой части относит к ним лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления. Пункт 2 перечисляет отдельные категории лиц, которые для целей этого Закона приравниваются к таким лицам, в частности представители общественных объединений, научных учреждений, учебных заведений, эксперты соответствующей квалификации, другие лица, входящие в состав конкурсных и дисциплинарных комиссий, образованных при органах государственной власти, органах местного самоуправления и других государственных органах, а также в состав Общественного совета добропорядочности.

Председатель НААУ, САУ Лидия Изовитова напомнила конституционные основы организации и деятельности адвокатуры, определенные статьей 131–2 Основного Закона, а также обратила внимание на важные в этом вопросе выводы Конституционного Суда:

подача деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, является формой государственного контроля за добропорядочностью именно таких лиц (решение от 06.06.2019 № 3-р/2019);

любая юридическая норма должна быть определенной, ясно и недвусмысленно сформулированной, иначе не обеспечивается ее одинаковое применение, что ведет к произволу в правоприменении. Это является составляющей принципа верховенства права и юридической определенности (решение от 22.09.2005 № 5-рп/2005).

В то же время, согласно статье 2 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокатура является негосударственным самоуправляемым институтом, который самостоятельно решает вопросы организации и деятельности. Среди гарантий адвокатской деятельности предусмотрен запрет любых вмешательств и препятствий осуществлению адвокатской деятельности (п. 1 ч. 1 ст. 23).

«Следовательно, возложение на членов органов адвокатского самоуправления, в том числе на членов квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры и ВКДКА, обязанности, которая прямо не установлена законом, в частности обязанности подачи электронных деклараций как формы государственного контроля, является недопустимым вмешательством в деятельность независимого самоуправляемого института адвокатуры.

Среди субъектов декларирования, определенных в Законе «О предотвращении коррупции», не указаны члены квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры, в том числе члены дисциплинарных палат КДКА, что следует из содержания статьи 50 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», — заявили в НААУ.

Также там отметили, что при отсутствии прямо установленной законом нормы, которая относила бы членов органов адвокатского самоуправления к субъектам декларирования, возложение на них обязанности подачи деклараций путем расширительного толкования нормы закона является недопустимым и противоречит принципу юридической определенности.

По итогам обсуждения САУ признала, что председатель и члены квалификационно-дисциплинарных комиссий адвокатуры регионов, председатель, заместители председателя и члены Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, председатели и члены советов адвокатов регионов, председатель и члены Совета адвокатов Украины являются адвокатами, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность в составе органов адвокатского самоуправления, не выполняют функций государства или местного самоуправления и не являются должностными или служебными лицами органов государственной власти или местного самоуправления.

На них не распространяется обязанность подачи деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренная Законом «О предотвращении коррупции», если такие лица не занимают должностей, прямо отнесенных этим Законом к субъектам декларирования.

Решение САУ будет направлено в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, Офис Президента Украины и другие заинтересованные органы.

