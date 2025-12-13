  1. В Україні

РАУ змінила формулу підвищення професійного рівня у перший рік діяльності адвоката

14:11, 13 грудня 2025
Для адвокатів, які лише отримали свідоцтво та склали присягу, встановлено пропорційний підхід.
РАУ змінила формулу підвищення професійного рівня у перший рік діяльності адвоката
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

За базовим правилом кожен адвокат, виконуючи обовʼязок підвищити професійний рівень, має за рік набрати 15 залікових годин. Для тих, хто тільки-но отримав свідоцтво й склав присягу, встановлено «мʼякший» порядок. Відповідні зміни внесено до п. 17 Порядку підвищення професійного рівня адвокатів України, затвердженого рішенням РАУ від 03.07.2021 №63, пише Національна асоціація адвокатів України.

НААУ нагадала, що згідно із нормою Порядку усі адвокати зобов’язані підвищувати свій професійний рівень на рівні 15 залікових (академічних) годин на рік, з яких адвокат за рік має отримати не менше ніж 2 залікові години за навчання з питань Правил адвокатської етики.

Для адвокатів, які лише отримали свідоцтво та склали присягу, встановлено пропорційний підхід: протягом першого календарного року вони мають набрати 2 години з етики та по одній годині за кожен місяць від дати отримання свідоцтва до кінця року. Також встановлено виняток: якщо свідоцтво отримане у грудні, у поточному році вимога щодо підвищення професійного рівня не застосовується.

Таким чином, річна норма у перший рік практики тепер не є фіксованою. Вона визначається пропорційно кількості місяців активної діяльності у звітному році, плюс додаються 2 обовʼязкові години з етики.

Наприклад, якщо адвокат отримав свідоцтво 10 серпня, формула застосовується таким чином:

Місяці роботи в цьому році: серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень - 5 місяців.

Отже: 5 залікових годин + 2 години з ПАЕ = 7 годин за перший рік діяльності.

Якщо ж адвокат отримав свідоцтво у грудні, у такому випадку виконання річної норми починається з наступного календарного року на загальних засадах.

«Це доповнення має цілком прагматичну мету — запровадити гнучкий і справедливий механізм для адвокатів, які лише розпочинають професійну діяльність, прокоментував зміни заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій. - Перший рік після отримання свідоцтва є періодом адаптації: адвокат входить у практику, налагоджує професійні процеси, формує графік роботи».

За його словами, пропорційний підхід дозволяє врахувати фактичний час здійснення діяльності в календарному році. «Але водночас ми зберігаємо важливу складову — обов’язкові години з етики. Це принципова частина професії, і вона має бути засвоєна від самого початку», - додав В.Гвоздій.

«Наше рішення дозволяє уникнути формалізму. Ми отримуємо збалансовану модель, яка підтримує молодих адвокатів, не знижуючи при цьому професійних стандартів», - резюмував заступник голови НААУ, РАУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

адвокат РАУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні може з’явитися нове державне свято: яку дату оберуть неробочим днем

У Раді пропонують включити до статті 73 КЗпП новий вихідний: свято на честь покровителя України.

Моральна шкода від незаконних дій поліції, прокуратури чи суду – у Раді пропонують новий термін нарахування компенсації

Наскільки вчасним та ефективним буде захист порушених прав людини і громадянина внаслідок незаконних дій органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду, а, відтак, і відшкодування моральної шкоди залежить від певних чинників.

Правила купівлі нерухомості: що і для кого зміниться з нового року насправді, а що залишиться без змін

Як з’ясувала «Судово-юридична газета», попри чутки в соцмережах, укладання угод з нерухомістю майном для пересічних громадян залишиться таким самим, як і раніше.

«Взяв телевізор на зберігання»: майор, який привласнив майно військової частини, вини не визнав

Суд визнав військового винним у незаконному заволодінні майном військової частини під час воєнного стану.

Кабмін ухвалив план припинення ЄДРПОУ: країна поступово переходить на єдину систему державної реєстрації

Уряд затвердив детальний план ліквідації застарілого ЄДРПОУ, щоб об’єднати всі дані про юридичних осіб у одному централізованому реєстрі.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]