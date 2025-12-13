  1. В Украине

Совет адвокатов изменила формулу повышения профессионального уровня в первый год деятельности адвоката

14:11, 13 декабря 2025
Для адвокатов, которые только получили свидетельство и приняли присягу, установлен пропорциональный подход.
По базовому правилу каждый адвокат, выполняя обязанность по повышению профессионального уровня, должен за год набрать 15 зачетных часов. Для тех, кто только что получил свидетельство и принял присягу, установлен «более мягкий» порядок. Соответствующие изменения внесены в п. 17 Порядка повышения профессионального уровня адвокатов Украины, утвержденного решением САУ от 03.07.2021 № 63, сообщает Национальная ассоциация адвокатов Украины.

НААУ напомнила, что согласно норме Порядка все адвокаты обязаны повышать свой профессиональный уровень в объеме 15 зачетных (академических) часов в год, из которых адвокат в течение года должен получить не менее 2 зачетных часов за обучение по вопросам Правил адвокатской этики.

Для адвокатов, которые только получили свидетельство и приняли присягу, установлен пропорциональный подход: в течение первого календарного года они должны набрать 2 часа по этике и по одному часу за каждый месяц с даты получения свидетельства до конца года. Также установлен исключительный случай: если свидетельство получено в декабре, в текущем году требование по повышению профессионального уровня не применяется.

Таким образом, годовая норма в первый год практики теперь не является фиксированной. Она определяется пропорционально количеству месяцев активной деятельности в отчетном году, плюс добавляются 2 обязательных часа по этике.

Например, если адвокат получил свидетельство 10 августа, формула применяется следующим образом:

Месяцы работы в этом году: август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь — 5 месяцев.

Итого: 5 зачетных часов + 2 часа по Правилам адвокатской этики = 7 часов за первый год деятельности.

Если же адвокат получил свидетельство в декабре, в таком случае выполнение годовой нормы начинается со следующего календарного года на общих основаниях.

«Это дополнение имеет вполне прагматичную цель — внедрить гибкий и справедливый механизм для адвокатов, которые только начинают профессиональную деятельность, — прокомментировал изменения заместитель председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий. — Первый год после получения свидетельства является периодом адаптации: адвокат входит в практику, налаживает профессиональные процессы, формирует график работы».

По его словам, пропорциональный подход позволяет учесть фактическое время осуществления деятельности в календарном году. «Но одновременно мы сохраняем важную составляющую — обязательные часы по этике. Это принципиальная часть профессии, и она должна быть усвоена с самого начала», — добавил В. Гвоздий.

«Наше решение позволяет избежать формализма. Мы получаем сбалансированную модель, которая поддерживает молодых адвокатов, не снижая при этом профессиональных стандартов», — резюмировал заместитель председателя НААУ, САУ.

Блоги
Публикации
