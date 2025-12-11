У науково-практичному хабі «Верховенство права» виступив відомий медіатор й конфліктолог Стів Tiнео, фото

«Лекція професора Стіва Тінео — яскравий приклад того, як міжнародний досвід може формувати сучасну культуру діалогу та підсилювати практику медіації в Україні.», - голова Дніпропетровського окружного адмінсуду Володимир Горбалінський.

Дніпропетровський окружний адміністративний суд у межах діяльності науково-практичного хабу «Верховенство права», спільно з Національний науковий центр ICE імені Заслуженого професора М. С. Бокаріуса та за підтримки AUK Dnipro Campus виступили ініціаторами проведення професійної зустрічі та авторської лекції всесвітньо відомого медіатора й конфліктолога, професора, доктора Стіва A. Tiнео. Про це повідомив Дніпропетровський окружний адміністративний суд.

Професор Тінео — один із провідних міжнародних експертів у сфері переговорів та медіації. Понад двадцять років він працює зі складними конфліктами, високоризиковими кризовими ситуаціями та процесами, у яких людська динаміка, психологічні чинники й емоційний стан сторін відіграють ключову роль. Його підхід широко використовується у світовій практиці медіації як ефективний інструмент мирного врегулювання суперечок.

Під час лекції професор поділився сучасними інструментами переговорних стратегій, техніками деескалації та практичними методами, що застосовуються медіаторами в умовах реальних криз. Значну увагу він приділив питанням емоційної грамотності, умінню чути іншу сторону та створювати безпечний простір для діалогу — навичкам, без яких успішна медіація є неможливою. Виступ професора був емоційним, змістовним і насиченим реальними кейсами, що дозволило учасникам побачити справжню практику управління конфліктами зсередини.

Захід зібрав велику кількість учасників, зокрема студентів провідних вищих навчальних закладів міста: Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», Університету митної справи та фінансів, Дніпровського державного університету внутрішніх справ, Дніпровського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП», Університету імені Альфреда Нобеля та American University Kyiv. Молодь з перших хвилин виявила глибокий інтерес до теми, активно ставила запитання та прагнула зрозуміти, як саме працюють складні переговори й які компетентності дозволяють медіатору досягати результату. Студенти особливо відзначили важливість уміння контролювати власні емоції, уважно слухати та коректно зчитувати невербальні сигнали — адже саме ці аспекти часто стають ключем до успішної медіації.

Голова Дніпропетровського окружного адміністративного суду Володимир Горбалінський підкреслив значення таких зустрічей: «Цей захід став черговим кроком у зміцненні освітньої та просвітницької місії хабу “Верховенство права”. Лекція професора Стіва Тінео — яскравий приклад того, як міжнародний досвід може формувати сучасну культуру діалогу та підсилювати практику медіації в Україні. Ми й надалі створюватимемо простір, де судді, юристи, науковці та студенти можуть обмінюватися знаннями, розширювати горизонти й відкривати нові можливості для професійного розвитку».

Дніпропетровський окружний адміністративний суд додав, що ця зустріч стала важливою подією для всіх присутніх, адже дала можливість почути експерта світового рівня, отримати нові знання, поглибити розуміння медіації та надихнутися сучасними підходами до ефективного врегулювання конфліктів.

