  1. В Україні

Ввезення товарів і авто: митниця змінила правила оплати з 1 січня

13:55, 1 січня 2026
З 1 січня в Україні змінилися правила сплати митних платежів під час ввезення товарів і автомобілів.
Державна митна служба повідомила про зміну порядку сплати митних платежів громадянами, яка набула чинності з 1 січня 2026 року.

Відтепер громадяни сплачуватимуть митні платежі для проведення митного оформлення товарів за єдиним адміністративним документом на казначейський рахунок Держмитслужби, а не на депозитний рахунок окремої митниці, як це було раніше.

Як повідомили у Держмитслужбі, 31 грудня 2025 року було офіційно оприлюднено зміни до Порядку обліку та перерахування до державного бюджету митних та інших платежів, затвердженого наказом Міністерство фінансів України від 1 листопада 2017 року № 898.

Нововведення стосується механізму сплати громадянами авансових коштів для митного оформлення товарів із використанням єдиного адміністративного документа (митної декларації), зокрема й під час ввезення транспортних засобів.

У митній службі пояснюють, що громадянам більше не потрібно буде окремо перераховувати кошти на рахунки обраної митниці. Необхідна сума митних платежів зараховуватиметься на єдиний казначейський рахунок Держмитслужби, при цьому митне оформлення товарів можна буде здійснювати у будь-якій митниці за вибором.

Водночас у відомстві звертають увагу, що з урахуванням особливостей роботи казначейської служби, облік та зарахування коштів громадян, а також формування документів щодо списання і перерахування митних платежів фактично розпочнеться уже з 2 січня.

