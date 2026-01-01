Ввоз товаров и авто: таможня изменила правила оплаты с 1 января

С 1 января в Украине изменились правила оплаты таможенных платежей при ввозе товаров и автомобилей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба сообщила об изменении порядка уплаты таможенных платежей гражданами, которое вступило в силу с 1 января 2026 года.

Теперь граждане будут уплачивать таможенные платежи для проведения таможенного оформления товаров по единому административному документу на казначейский счет Государственной таможенной службы, а не на депозитный счет отдельной таможни, как это было ранее.

Как сообщили в Гостаможслужбе, 31 декабря 2025 года были официально обнародованы изменения в Порядок учета и перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 1 ноября 2017 года № 898.

Нововведение касается механизма уплаты гражданами авансовых средств для таможенного оформления товаров с использованием единого административного документа (таможенной декларации), в том числе при ввозе транспортных средств.

В таможенной службе поясняют, что гражданам больше не нужно будет отдельно перечислять средства на счета выбранной таможни. Необходимая сумма таможенных платежей будет зачисляться на единый казначейский счет Государственной таможенной службы, при этом таможенное оформление товаров можно будет осуществлять в любой таможне по выбору.

В то же время в ведомстве обращают внимание, что с учетом особенностей работы казначейской службы учет и зачисление средств граждан, а также формирование документов по списанию и перечислению таможенных платежей фактически начнется уже с 2 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.