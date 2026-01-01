  1. В Украине

Ввоз товаров и авто: таможня изменила правила оплаты с 1 января

13:55, 1 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
С 1 января в Украине изменились правила оплаты таможенных платежей при ввозе товаров и автомобилей.
Ввоз товаров и авто: таможня изменила правила оплаты с 1 января
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная таможенная служба сообщила об изменении порядка уплаты таможенных платежей гражданами, которое вступило в силу с 1 января 2026 года.

Теперь граждане будут уплачивать таможенные платежи для проведения таможенного оформления товаров по единому административному документу на казначейский счет Государственной таможенной службы, а не на депозитный счет отдельной таможни, как это было ранее.

Как сообщили в Гостаможслужбе, 31 декабря 2025 года были официально обнародованы изменения в Порядок учета и перечисления в государственный бюджет таможенных и других платежей, утвержденный приказом Министерства финансов Украины от 1 ноября 2017 года № 898.

Нововведение касается механизма уплаты гражданами авансовых средств для таможенного оформления товаров с использованием единого административного документа (таможенной декларации), в том числе при ввозе транспортных средств.

В таможенной службе поясняют, что гражданам больше не нужно будет отдельно перечислять средства на счета выбранной таможни. Необходимая сумма таможенных платежей будет зачисляться на единый казначейский счет Государственной таможенной службы, при этом таможенное оформление товаров можно будет осуществлять в любой таможне по выбору.

В то же время в ведомстве обращают внимание, что с учетом особенностей работы казначейской службы учет и зачисление средств граждан, а также формирование документов по списанию и перечислению таможенных платежей фактически начнется уже с 2 января.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина таможня

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Владельцам жилья на временно оккупированных территориях могут разрешить получать компенсацию без фиксации разрушений

Законопроект позволит получить компенсацию за жилье на оккупированных территориях без обследования.

Поздравление с Новым годом от шеф-редактора «Судебно-юридической газеты» Святослава Пограничного

Шеф-редактор «SUD.ua» Святослав Пограничный поздравляет читателей с наступающим Новым годом.

Недвижимость смогут передавать в счет алиментов: Рада готовит изменения в Семейный кодекс

Законопроект предусматривает возможность передачи недвижимости в счет алиментов во время судебного процесса.

Трагедия в Шепетовке: Верховный Суд оставил в силе приговор за взрыв, унесший жизнь отца и покалечивший брата

ККС ВС подтвердил обоснованность наказания для мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения бросил гранату в родных.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]