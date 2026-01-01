50 тисяч при народженні дитини та щомісячні виплати: що змінилося для сімей з 1 січня

З 1 січня в Україні запрацювала оновлена система підтримки сімей з дітьми.

Фото: vilnohirsk.in.ua

З 1 січня 2026 року нарав чинності Закон України № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю».

Документ передбачає розширену державну підтримку вагітних жінок, породіль та сімей із дітьми після народження та під час догляду за дитиною. Зокрема, законом запроваджуються одноразові та щомісячні виплати, а також натуральна допомога. Окрему увагу приділено сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю.

Встановлено такі розміри допомог у 2026 році

Допомога вагітним жінкам і породіллям

для непрацюючих жінок — 7 000 грн щомісяця;

для офіційно працюючих — щомісяця у розмірі 100 % середньомісячного заробітку за останні 12 місяців роботи;

для військових, поліцейських та інших спецкатегорій — 100% середньомісячного грошового забезпечення.

Допомога виплачуватиметься протягом 70 днів до пологів та 56 днів після пологів (або 70 днів при ускладнених пологах або народженні двійні/трійні). Жінкам, постраждалим від аварії на ЧАЕС – протягом 180 днів відпустки (90 до пологів + 90 після).

Одноразова допомога при народженні першої та кожної наступної дитини – 50 000 грн.

Крім того, родині надаватиметься «Пакунок малюка»: або в натуральній формі, або у вигляді грошової компенсації його вартості, яку визначить Кабмін. Вибір робить один із батьків. «Пакунок малюка» можна отримати з 36 тижня вагітності або протягом 3 місяців після народження.

7 000 грн — щомісячна допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Виплачується після завершення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами. Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 10 500 грн;

8 000 грн — щомісячна допомога для догляду за дитиною віком від одного до трьох років «єЯсла». Надається у разі працевлаштування матері або іншого законного представника (у режимі повного робочого часу). Якщо дитина має інвалідність, така допомога виплачуватиметься щомісяця в розмірі 12 000 грн;

8 000 грн — щомісячна допомога батькам дітей віком від трьох до шести років «єСадок» (починаючи з 2028 року). Якщо дитина має інвалідність — 12 000 грн щомісяця(до 7–8 років);

5 000 грн — одноразова грошова допомога учням перших класів «Пакунок школяра».

Отримати допомогу «єСадок» може мати або інший законний представник дитини, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи в режимі повного робочого часу, якщо:

дитині не надали місце в комунальному дитячому садкуна запит батьків;

місцева влада не оплатила дитині послуги догляду чи дошкільної освіти в іншому закладі, що задовольняє запит батьків;

oгромада не забезпечила дитині дошкільну освіту за принципом «кошти йдуть за дитиною», що задовольняє запит батьків.

