Як зміняться виплати на дітей у 2026 році — етапи та суми

Стало відомо, який у 2026 році буде розмір допомога в період вагітності, при народженні дитини та якою буде підтримка в період догляду за дитиною.

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як зміняться виплати на дітей.

Закон України від 05.11.2025 № 4681-ІХ передбачає збільшення виплат для сімей з дітьми, щоб допомогти поєднувати материнство (батьківство) з професійною діяльністю.

Держава допомагатиме сім'ям на кожному етапі — від вагітності до першого класу дитини.

ДОПОМОГА В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ, ПОЛОГІВ ТА ПІСЛЯПОЛОГОВИЙ ПЕРІОД

Право на допомогу у зв’язку звагітністю та пологами мають усі жінки (зокрема неповнолітні), які незастраховані в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Допомога надається в розмірі 7000 гривень із розрахунку на місяць.

ДОПОМОГА ПРИ НАРОДЖЕННІ ДИТИНИ

Право на допомогу при народженні дитини має один із батьків дитини, опікун (у разі встановлення опіки над дитиною), з яким дитина постійно проживає та який подав заяву про призначення такої допомоги.

Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини виплачується одноразово в розмірі 50000 гривень.

«Пакунок малюка» — одноразова натуральна допомога, є безповоротною адресною соціальною допомогою, яка надається отримувачу в натуральній формі або у виді грошової компенсації за вибором одного з батьків.

Розмір компенсації становить три розміри прожиткового мінімуму для дітей віком до шести років, установленого законом на дату народження дитини. У 2026 році — 7689 грн (2563,00 грн х 3).

ПІДТРИМКА В ПЕРІОД ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ

Право на допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку має мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів та представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснюють догляд за дитиною до досягнення нею однорічного віку.

Допомога призначається з наступного дня після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами або виплати допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами до досягнення дитиною однорічного віку.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для догляду за дитиною з інвалідністю — визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5.

У 2026 році допомога для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку надається в розмірі 7000 гривень, для догляду за дитиною з інвалідністю — у розмірі 10500 гривень;

Право на допомогу для догляду за дитиною «єЯсла» має мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

Допомога призначається з місяця, наступного після досягнення дитиною однорічного віку, до досягнення дитиною трирічного віку.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік, для догляду за дитиною з інвалідністю — визначається із застосуванням коефіцієнта 1,5.

З 2027 року допомога для догляду за дитиною «єЯсла» надається у розмірі 8000 гривень, для догляду за дитиною з інвалідністю — у розмірі 12000 гривень.

Щомісячна грошова виплата «єСадок» призначається для забезпечення догляду за дітьми віком від трьох до шести років, а для дітей з особливими освітніми потребами — до семи (восьми) років, якщо мати або інший законний представник дитини (крім прийомних батьків, батьків-вихователів, представників закладів, які виконують функції опікунів чи піклувальників), які фактично здійснювали догляд за дитиною, приступили до роботи в режимі повного робочого часу.

У 2028 розмір щомісячної грошової виплати «єСадок» становитиме 8000 грн.

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА УЧНЯМ ПЕРШОГО КЛАСУ «ПАКУНОК ШКОЛЯРА»

Право на отримання послуги з надання одноразової грошової допомоги учням перших класів «Пакунок школяра» має один з батьків або інший законний представник дитини.

Одноразова грошова допомога учням першого класу «Пакунок школяра» призначається на кожну дитину.

Розмір допомоги встановлюється законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

У 2026 році розмір одноразової грошової допомоги становитиме 5000 гривень.

Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року.

