Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента: Володимир Зеленський підписав указ
11:39, 5 січня 2026
Сергія Кислицю призначено Першим заступником Керівника Офісу Президента України.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про кадрові зміни в Офісі Президента.
Згідно з Указом №14/2026, Сергія Кислицю призначено Першим заступником Керівника Офісу Президента України.
Указ підписано 5 січня 2026 року.
Документ набрав чинності з дня його опублікування.
Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента.
Водночас він продовжить роботу і в переговорному процесі.
Відомо, що Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.