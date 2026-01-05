Сергій Кислиця отримав нову посаду в Офісі Президента: Володимир Зеленський підписав указ

Сергія Кислицю призначено Першим заступником Керівника Офісу Президента України.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про кадрові зміни в Офісі Президента.

Згідно з Указом №14/2026, Сергія Кислицю призначено Першим заступником Керівника Офісу Президента України.

Указ підписано 5 січня 2026 року.

Документ набрав чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський заявив, що Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу Президента.

Водночас він продовжить роботу і в переговорному процесі.

Відомо, що Кислиця обіймав посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

