Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента: Владимир Зеленский подписал указ
11:39, 5 января 2026
Сергея Кислицу назначили Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента.
Согласно Указу №14/2026, Сергея Кислицу назначили Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Указ подписан 5 января 2026 года.
Документ вступил в силу со дня его опубликования.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента.
В то же время он продолжит работу и в переговорном процессе.
Известно, что Кислица занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.