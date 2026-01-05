  1. В Украине

Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента: Владимир Зеленский подписал указ

11:39, 5 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Сергея Кислицу назначили Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.
Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента: Владимир Зеленский подписал указ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента.

Согласно Указу №14/2026, Сергея Кислицу назначили Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Указ подписан 5 января 2026 года.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента.

В то же время он продолжит работу и в переговорном процессе.

Известно, что Кислица занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

указ

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая палата ЕСПЧ признала нарушение свободы выражения взглядов румынского судьи по делу Danileț v. Romania

Румынский судья, который был наказан за посты в Facebook, в которых он обсуждал реформу судебной системы, выиграл дело в ЕСПЧ.

Кабмин изменил правила приобретения и применения газовых пистолетов и баллончиков

Правительство детализировало разрешительные и контрольные процедуры приобретения и применения специальных средств самообороны.

Большая Палата: ВСП не имеет права оценивать законность судебного решения и проверять его правовое содержание

Отстаивание судьей своей позиции не свидетельствует о намерении избежать как административной, так и дисциплинарной ответственности, а также об откровенном игнорировании им правил этического поведения — Большая Палата.

Взыскание алиментов с пропавшего без вести военнослужащего: что подчеркнул Верховный Суд во время рассмотрения

Кассационная инстанция установила, кто и каким образом может отстаивать права пропавшего без вести должника.

Без очередей для детей до двух лет: Рада изменит правила о приоритетном контроле на границе

Законопроект предусматривает приоритетный контроль для малышей и их сопровождающих при пересечении границы.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]