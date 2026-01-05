Сергей Кислица получил новую должность в Офисе Президента: Владимир Зеленский подписал указ

Сергея Кислицу назначили Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о кадровых изменениях в Офисе Президента.

Согласно Указу №14/2026, Сергея Кислицу назначили Первым заместителем Руководителя Офиса Президента Украины.

Указ подписан 5 января 2026 года.

Документ вступил в силу со дня его опубликования.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский заявил, что Сергей Кислица будет назначен первым заместителем руководителя Офиса Президента.

В то же время он продолжит работу и в переговорном процессе.

Известно, что Кислица занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.

