Вивезення валюти за кордон – який ліміт діє без декларації

НБУ пояснив, які документи потрібні для вивезення готівки понад 10 тисяч євро.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Нацбанк роз’яснив правила переміщення готівкової валюти через державний кордон. Згідно з актуальними нормами, фізичні особи можуть вивозити будь-яку суму готівки, однак без обов’язкового декларування дозволено перевозити лише кошти в межах установленого ліміту.

Резиденти України мають право вивозити готівкову валюту в еквіваленті до 10 тисяч євро без подання митної декларації та підтверджувальних документів.

Якщо сума перевищує цей поріг, громадянин зобов’язаний задекларувати кошти та надати документи, що підтверджують їх офіційне походження.

Такими документами можуть бути:

Платіжна інструкція на видачу готівки

Чек банкомата/квитанція платіжного термінала, сліп

Виписка про рух коштів за рахунком

Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції

Фіскальний касовий чек за операцією з видачі готівкових коштів держателям електронних платіжних засобів

За відсутності цих документів перевезення готівки понад установлену норму вважається порушенням митних правил.

У разі недотримання вимог передбачена відповідальність згідно зі статтею 471 Митного кодексу України. Порушнику загрожує штраф у розмірі 20% від суми перевищення ліміту.

Зокрема, при спробі вивезти 20 тисяч євро без декларування штраф нараховуватиметься з 10 тисяч євро перевищення і становитиме 2 тисячі євро.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.