Вывоз валюты за границу – какой лимит действует без декларации

09:42, 5 января 2026
НБУ объяснил, какие документы нужны для вывоза наличных свыше 10 тысяч евро.
Вывоз валюты за границу – какой лимит действует без декларации
Нацбанк разъяснил правила перемещения наличной валюты через государственную границу. Согласно актуальным нормам, физические лица могут вывозить любую сумму наличных, однако без обязательного декларирования разрешено перевозить только средства в пределах установленного лимита.

Резиденты Украины имеют право вывозить наличную валюту в эквиваленте до 10 тысяч евро без подачи таможенной декларации и подтверждающих документов.

Если сумма превышает этот порог, гражданин обязан задекларировать средства и предоставить документы, подтверждающие их официальное происхождение.

Такими документами могут быть:

  • Платежная инструкция на выдачу наличных
  • Чек банкомата/квитанция платежного терминала, слип
  • Выписка о движении средств по счету
  • Квитанция об осуществлении валютно-обменной операции
  • Фискальный кассовый чек по операции по выдаче наличных средств держателям электронных платежных средств

При отсутствии этих документов перевозка наличных средств сверх установленной нормы считается нарушением таможенных правил.

В случае несоблюдения требований предусмотрена ответственность согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины. Нарушителю грозит штраф в размере 20% от суммы превышения лимита.

В частности, при попытке вывезти 20 тысяч евро без декларирования штраф будет начисляться с 10 тысяч евро превышения и составит 2 тысячи евро.

