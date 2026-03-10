  1. В Украине

Разбили стекло авто и избили военных: полиция открыла дело из-за нападения на сотрудников ТЦК на Волыни

10:38, 10 марта 2026
В полиции отметили, что установили всех участников инцидента — это жители Камень-Каширского района.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Волынской области группа гражданских лиц совершила нападение и применила силу к военнослужащим территориального центра комплектования и социальной поддержки, чтобы освободить мужчину, которого везли в ТЦК.

Позже полиция Волынской области сообщила, что открыла уголовное производство по факту инцидента между военнослужащими областного территориального центра комплектования и гражданскими.

«Конфликт произошел 8 марта на Камень-Каширщине. Во время доставки военнослужащими ТЦК и СП военнообязанного лица их автомобиль догнали гражданские и заблокировали движение. Мужчины разбили стекло служебного транспортного средства, нанесли повреждения военнослужащим и силой вытащили гражданина, который подлежал призыву, однако уклонялся от службы», — говорится в сообщении.

В полиции отметили, что следственно-оперативная группа, работавшая на месте, установила всех участников инцидента: это жители Камень-Каширского района.

Производство расследуют по статье о воспрепятствовании законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, подозреваемым грозит лишение свободы от 5 до 8 лет.

