  1. В Украине

В корпусах Нацгвардии появятся новые боевые подразделения — решение МВД

11:51, 10 марта 2026
Игорь Клименко подписал указ о формировании новых боевых подразделений в Национальной гвардии Украины.
В корпусах Нацгвардии появятся новые боевые подразделения — решение МВД
Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что ведомство усиливает боевые возможности подразделений системы МВД на основе анализа боевого опыта и развития современных технологий.

"Значительная часть подразделений системы МВД напрямую выполняет боевые задачи на фронте. Мы постоянно анализируем их применение, изменение характера боевых действий и наш опыт войны, чтобы повышать эффективность. Такой подход уже дал результат. В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, показывает свою эффективность во время боевых операций", - написал Игорь Клименко. 

Министр подписал приказ о формировании в составе корпусов Национальной гвардии Украины:

● полков беспилотных систем

● штурмовых полков

● отдельного полка прикрытия воздушного пространства

Главная цель – усилить возможности подразделений на поле боя, расширить использование современных технологий и повысить эффективность противодействия воздушным угрозам.

Игорь Клименко отметил, что МВД и дальше будет внедрять боевой опыт и технологические решения для повышения эффективности выполнения боевых задач и сохранения жизни военнослужащих.

