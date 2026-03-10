У корпусах Нацгвардії з’являться нові бойові підрозділи — рішення МВС

Ігор Клименко підписав наказ про формування нових бойових підрозділів у Національній гвардії України.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що відомство посилює бойові спроможності підрозділів системи МВС на основі аналізу бойового досвіду та розвитку сучасних технологій.

"Значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність.Такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій", – написав Ігор Клименко.

Міністр підписав наказ про формування у складі корпусів Національної гвардії України:

● полків безпілотних систем

● штурмових полків

● окремого полку прикриття повітряного простору

Головна мета — посилити можливості підрозділів на полі бою, розширити використання сучасних технологій та підвищити ефективність протидії повітряним загрозам.

Ігор Клименко зазначив, що МВС і надалі впроваджуватиме бойовий досвід і технологічні рішення для підвищення ефективності виконання бойових завдань та збереження життя військовослужбовців.

