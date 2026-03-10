  1. В Україні

Паспортний сервіс у Мілані запроваджує новий формат роботи

11:15, 10 березня 2026
Українців попередили про зміни у роботі Паспортного сервісу в м. Мілан.
Паспортний сервіс у Мілані запроваджує новий формат роботи
Фото: pasport.org.ua
З 11 березня 2026 року Паспортний сервіс у м. Мілан запроваджує новий формат роботи. Про це повідомило Державне підприємство «Документ».

Зазначається, що прийом громадян тепер відбуватиметься виключно за попереднім записом в електронну чергу.

«Це забезпечить гарантований час прийому для кожного клієнта та підвищить рівень комфорту під час обслуговування.

Плануйте свій візит заздалегідь! Запис доступний на офіційному сайті.

Видача готових документів відбуватиметься без попереднього запису», - заявили у ДП.

паспорт закордонний паспорт ID-паспорт

