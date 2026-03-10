Україна легалізує механізм притягнення до відповідальності за підкуп іноземних посадовців

Законопроєкт пропонує привести антикорупційні норми у відповідність до міжнародних правил.

Як писала «Судово-юридична газета» Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт № 0367 від 06.03.2026 «Про приєднання України до Конвенції про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях».

У зв’язку з цим у Парламенті зареєстрували законопроєкт №15056, який передбачає зміни до Кримінального кодексу, Кримінального процесуального кодексу та закону «Про запобігання корупції».

Що пропонує законопроєкт №15056

Необхідність внесення змін обґрунтована тим, що Україна має адаптувати національне законодавство до міжнародних стандартів. У 2022 році Уряд України подав заявку на членство в Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). Одним із кроків для набуття членства є приєднання до Конвенції ОЕСР про боротьбу з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, а також до Робочої групи ОЕСР з протидії хабарництву у міжнародних ділових операціях. 23 жовтня 2025 року Робоча група ухвалила рішення запросити Україну приєднатися до Конвенції.

Законопроєкт №15056 пропонує розширити визначення службових осіб у статті 364 КК України. Згідно з новою редакцією, до них будуть відноситися не лише українські посадові особи, а й посадові особи іноземних держав – ті, хто обіймає посади у законодавчому, виконавчому чи судовому органі, органах місцевого самоврядування або державних і комунальних підприємствах. Крім того, до службових осіб віднесено іноземних третейських суддів, осіб, уповноважених вирішувати цивільні, комерційні чи трудові спори в іноземних державах, посадових осіб міжнародних організацій, членів міжнародних парламентських асамблей та суддів і посадових осіб міжнародних судів.

Зокрема, законопроєктом вносяться зміни до Кримінального кодексу України. Нині чинна редакція статті 309 КПК України визначає, які ухвали слідчого судді можна оскаржити під час досудового розслідування. Серед них — застосування або відмова у застосуванні запобіжних заходів (тримання під вартою, домашній арешт, застава), арешт майна, обмеження діяльності юридичних осіб, направлення на психіатричну експертизу та тимчасовий доступ до речей і документів підприємства.

Також законопроєкт №15056 пропонує уточнити пункт 9 частини першої статті 309, виклавши його в новій редакції: «застосування обмежень щодо діяльності юридичної особи та/або відмову у застосуванні таких обмежень» Таким чином, законопроєкт надасть юридичним особам чітке право оскаржувати рішення слідчого судді, які обмежують їхню діяльність під час досудового розслідування.

Законопроєкт №15056 також пропонує доповнення до статті 61 Закону «Про запобігання корупції», яке поширює антикорупційні обов’язки на уповноважених осіб юридичних осіб.

Наразі частина третя статті 61 Закону України «Про запобігання корупції» зобов’язує посадових і службових осіб юридичних осіб, а також інших працівників, які перебувають у трудових відносинах із компанією:

не вчиняти та не брати участі у корупційних правопорушеннях;

утримуватися від поведінки, яка може виглядати як готовність до корупції;

невідкладно інформувати відповідальну особу або керівництво про випадки підбурення до корупційних правопорушень;

повідомляти про корупційні дії інших працівників або осіб, пов’язаних з компанією.

Цю статтю пропонують доповнити частиною четвертою, яка передбачає, що уповноважені особи юридичної особи, а саме фізичні особи, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи, договору, інструкцій або інших усних чи письмових дозволів мають право діяти від імені юридичної особи або представляти її інтереси, зобов’язані вживати заходів із запобігання корупції, передбачених у частині третій цієї статті.

У разі прийняття законопроєкт сприятиме удосконаленню механізму притягнення до кримінальної відповідальності за порушення, пов'язані із підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях, приведенню національної правової системи до найвищих стандартів у сфері боротьби з корупцією та та протидії хабарництву у міжнародних ділових операціях.

