10 березня – День Державного Гімну України

10 березня 1865 року вперше публічно прозвучав твір композитора Вербицького на слова поета Чубинського «Ще не вмерла Україна».

10 березня в Україні відзначається День Державного Гімну України.

Державний Гімн України бере свій початок ще в 1862 році, коли поет Павло Чубинський написав вірш «Ще не вмерла Україна». Згодом композитор Михайло Вербицький створив до нього музику, і ця пісня швидко набула популярності серед українців.

Перше виконання та офіційне визнання:

10 березня 1865 року у польському Перемишлі твір вперше публічно прозвучав у виконанні хору.

15 січня 1992 року Верховна Рада України затвердила музичну редакцію Гімну.

6 березня 2003 року ухвалено закон, який офіційно закріпив слова та музику Гімну України.

7 грудня 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив рішення щорічно відзначати 10 березня як День Державного Гімну України.

Сьогодні Гімн України залишається не лише музичним символом, а й виразом національної ідентичності.

Державний гімн є одним із ключових символів України разом із прапором і гербом. Його слова символізують боротьбу українців за свободу, незламність та віру у перемогу.

