Суд у Парижі оголосить вердикт у справі про цькування Бріжит Макрон — фігурують 10 обвинувачених

Серед фігурантів — вісім чоловіків і дві жінки, яких підозрюють у багаторічній кампанії дезінформації в соцмережах.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Суд у Парижі 5 січня оголосить вердикт у справі про кібербулінг, у якій фігурують десятеро обвинувачених. Їх підозрюють у поширенні неправдивих тверджень щодо гендеру першої леді Франції Бріжит Макрон. Процес, за словами родини, завдав серйозної шкоди здоров’ю та сімейному життю. Про це повідомляє The Independent.

За матеріалами обвинувачення, вісім чоловіків і дві жінки віком від 41 до 60 років публікували «численні зловмисні коментарі». У них безпідставно стверджували, що дружина президента Макрона нібито народилася чоловіком, а різницю у віці між подружжям — 24 роки — пов’язували з педофілією. Окремі дописи переглянули десятки тисяч користувачів.

Бріжит Макрон не була присутня на дводенному судовому засіданні, яке відбулося у жовтні. Натомість її донька Тіфен Оз’єр дала свідчення про «погіршення» життя матері після ескалації онлайн-атак. За її словами, перша леді не може ігнорувати образи, а наслідки кампанії торкнулися всієї родини, включно з онуками президента.

Слідство вважає, що ключову роль у поширенні чуток відіграла 51-річна Дельфін Жегусс, відома під псевдонімом Амандін Руа, яка позиціонує себе як медіумка та авторка. У 2021 році вона опублікувала на YouTube чотиригодинне відео, після чого дезінформація набула широкого розголосу.

Акаунт у X 41-річного Орельєна Пуарсон-Атлана, відомого в соцмережах як Зое Саган, був заблокований у 2024 році після того, як його ім’я фігурувало в кількох судових розслідуваннях. Серед інших обвинувачених — виборна посадова особа, вчитель і фахівець з комп’ютерних наук. Дехто з них заявляв у суді, що сприймав свої публікації як гумор або сатиру і не розумів підстав для переслідування. У разі обвинувального вироку їм загрожує до двох років позбавлення волі.

Справі передували роки конспірологічних теорій, які помилково твердили, що Бріжит Макрон нібито народилася під ім’ям Жан-Мішель Троньє — так насправді звати її брата. Подружжя Макронів також подало позов про наклеп у США проти консервативної інфлюенсерки Кендес Оуенс.

Еммануель і Бріжит Макрон одружені з 2007 року. Вони познайомилися у ліцеї, де він навчався, а вона викладала. На той час Бріжит, у дівоцтві Оз’єр, була заміжньою матір’ю трьох дітей і старшою за майбутнього чоловіка на 24 роки.

Нагадаємо, що подружжя Макронів подали до суду на американського блогера через чутки, що Бріжит Макрон була чоловіком.

Також повідомлялося, що апеляційний суд Франції виправдав двох жінок які заявляли, що Бріжит Макрон була чоловіком.

Еммануель Макрон та його дружина Бріжит Макрон планують надати суду США фотографічні та наукові докази, щоб довести, що перша леді є жінкою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.