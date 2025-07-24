Подружжя Макронів подало до суду на американську блогерку через чутки, що Бріжит Макрон була чоловіком

Блогерка Кендіс Оуенс стверджує, що дружина Макрона народилася чоловіком.

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

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Президент Франції Еммануель Макрон разом із дружиною Бріжит звернулися до суду штату Делавер із позовом про наклеп проти американської ультраправої інфлюенсерки та ведучої подкастів Кендіс Оуенс. повідомляє The Guardian.

У 218-сторінковому документі подружжя Макронів вимагає притягнення Оуенс до відповідальності за поширення, як зазначено в позові, «абсурдних і наклепницьких вигадок» про те, що Бріжит Макрон є трансгендерною жінкою, яка при народженні мала ім’я Жан-Мішель Троньє.

На початку 2024 року Оуенс заявила, що «поставила б всю свою професійну репутацію на те, що Бріжит Макрон насправді чоловік». Відтоді вона неодноразово повторювала ці твердження та додала ще більше, зокрема у восьмисерійній серії подкастів під назвою «Стати Бріжит».

У позові також зазначено, що Оуенс публічно стверджувала, що подружжя Макронів є кровними родичами, а Еммануель Макрон — «продукт експериментів ЦРУ або подібної «програми контролю свідомості».

Представник блогерки назвав позов спробою залякування після того, як перша леді Франції відхилила неодноразові прохання Оуенс про інтерв'ю.

Еммануель і Бріжит Макрон у свою чергу зауважили, що подали позов після того, як Оуенс відхилила три вимоги спростувати наклепницькі заяви.

Нагадаємо, що апеляційний суд Франції виправдав двох жінок які заявляли, що Бріжит Макрон була чоловіком.

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