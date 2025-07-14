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Апеляційний суд Франції виправдав двох жінок які заявляли, що Бріжит Макрон була чоловіком

11:40, 14 липня 2025
Апеляційний суд Франції виправдав авторок чуток про Бріжит Макрон.
Апеляційний суд Франції виправдав двох жінок які заявляли, що Бріжит Макрон була чоловіком
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Французький апеляційний суд 10 липня скасував рышення проти двох жінок, яких раніше визнали винними в наклепі на першу леді Франції Бріжит Макрон. Суд першої інстанції зобов’язав їх виплатити 8 000 євро компенсації Макрон і 5 000 євро — її братові, проте апеляція зняла усі звинувачення, пише Le Monde.

Ідеться про справу, що почалася після того, як у грудні 2021 року жінки оприлюднили на YouTube відео, де стверджували, нібито Бріжит Макрон колись була чоловіком на ім’я Жан-Мішель. У ролику духовна медіумка Амандін Рой інтерв’ювала Наташу Рей, яка називає себе незалежною журналісткою. Остання поширювала тези про «державну брехню» та «аферу», за якою Бріжит начебто змінила гендер і згодом вийшла заміж за Еммануеля Макрона. У відео також розкривалася персональна інформація про брата першої леді.

Ця теза стала вірусною, зокрема і серед конспірологів у Сполучених Штатах.

Тоді Бріжит Макрон подала до суду, але апеляційний суд вирішив, що дії обвинувачених не мали зловмисного наміру.

Подібні кампанії дезінформації вже неодноразово торкалися інших політиків і публічних осіб. Зокрема, дезінформаційні атаки щодо гендеру або сексуальної орієнтації у минулому були спрямовані на Мішель Обаму, Камалу Гарріс і Джасінду Ардерн.

Зазначимо, що сім’я Макронів знову в центрі уваги — Бріжит відсторонилася від Еммануеля на зустрічі з королем Чарльзом III, відео.

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