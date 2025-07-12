Сім’я Макронів знову в центрі уваги — Бріжит відсторонилася від Еммануеля на зустрічі з королем Чарльзом III, відео

Бріжіт відсторонилася, коли Еммануель Макрон спробував взяти її за руку на зустрічі з королем Чарльзом III.

Фото: GettyImages

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Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», дружина президента Франції Еммануеля Макрона вдарила його по обличчю перед виходом із літака, цей момент потрапив на відео.

10 липня сім’я Макронів знову була в центрі уваги. Під час візиту до Великої Британії дружина президента Франції Еммануеля Макрона Бріжит поводилася дивно – відсторонено і повсякчас ігнорувала свого чоловіка, пише Daily Mail.

Повідомляється, що спочатку вона проігнорувала простягнуту руку чоловіка після приземлення на авіабазі Нортголт у Лондоні.

Згодом у мережі оприлюднили відео, як Бріжит відсторонилася від руки Еммануеля на зустрічі з королем Чарльзом III.

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