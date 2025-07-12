Я не Путін, я не буду Президентом 30 чи 35 років, — Володимир Зеленський

Володимир Зеленський заявив, що має пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу.

Фото: Reuters

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Президент України Володимир Зеленський оцінив мотиви Путіна, пояснивши різницю між своїм ставленням до війни і позицією Путіна. Про це він розповів в інтерв'ю BBC.

«Він не людина в сенсі людяності.... Знаєте, він просто робить свою роботу, без емоцій, як вбивця», - сказав Зеленський.

Глава держави також зазначив, він і Путін по-різному ставляться до цієї війни.

«Для мене моя робота - це частина мого життя. Я дійсно люблю Україну і я хочу миру. Я хочу, щоб люди пам'ятали цей період часу і поважали мене. Ось і все. Але це лише частина мого життя. А для Путіна ця війна і є його життя», - заявив український лідер.

Також Зеленський підкреслив, що не буде Президентом 30 чи 35 років.

«Я не Путін. Я не буду Президентом 30 років чи скільки там… 35 років. Я не буду. Повірте мені. А це означає, що я маю пройти через цю роботу і зберегти повагу, власну самоповагу. Для мене це дуже важливо, це важливо для моєї родини, для дітей. Для мене це дуже важливо. Для мене важливо допомогти Україні зробити все можливе і якнайкраще», - сказав він.

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