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Я не Путин, я не буду Президентом 30 или 35 лет, — Владимир Зеленский

14:07, 12 июля 2025
Владимир Зеленский заявил, что должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение.
Я не Путин, я не буду Президентом 30 или 35 лет, — Владимир Зеленский
Фото: Reuters
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Президент Украины Владимир Зеленский оценил мотивы Путина, объяснив разницу между своим отношением к войне и позицией Путина. Об этом он рассказал в интервью BBC.

«Он не человек в смысле человечности... Знаете, он просто делает свою работу, без эмоций, как убийца», — сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что он и Путин по-разному относятся к этой войне.

«Для меня моя работа — это часть моей жизни. Я действительно люблю Украину и хочу мира. Я хочу, чтобы люди помнили этот период времени и уважали меня. Вот и всё. Но это лишь часть моей жизни. А для Путина эта война и есть его жизнь», — заявил украинский лидер.

Также Зеленский подчеркнул, что не будет Президентом 30 или 35 лет.

«Я не Путин. Я не буду Президентом 30 лет или сколько там.. 35 лет. Я не буду. Поверьте мне. А это значит, что я должен пройти через эту работу и сохранить уважение, собственное самоуважение. Для меня это очень важно, это важно для моей семьи, для моих детей. Для меня это очень важно. Для меня важно помочь Украине сделать все возможное и наилучшим образом», - сказал он.

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Владимир Зеленский

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