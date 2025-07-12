Украина и ЕБРР подписали Меморандум о сотрудничестве в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в Украине

Меморандумом предусмотрено создание единого холдинга, который объединит ключевые институты инфраструктуры рынка.

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Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в Украине. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Меморандумом предусмотрено:

▪️ создание единого холдинга, который объединит ключевые институты рыночной инфраструктуры;

▪️ участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%;

▪️ привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс;

▪️ запуск новой фондовой биржи;

▪️ оптимизация управления Национальным депозитарием и Расчетным центром.

В ведомстве подчеркнули, что целью Меморандума является сделать украинский рынок капитала эффективным, прозрачным и привлекательным для инвесторов.

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