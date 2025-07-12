Украина и ЕБРР подписали Меморандум о сотрудничестве в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в Украине

Украина и Европейский банк реконструкции и развития подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в поддержке интегрированной инфраструктуры рынков капитала в Украине. Об этом сообщило Министерство экономики Украины.
Меморандумом предусмотрено:
▪️ создание единого холдинга, который объединит ключевые институты рыночной инфраструктуры;
▪️ участие государства в новой структуре на уровне не менее 25%;
▪️ привлечение международного стратегического инвестора через публичный конкурс;
▪️ запуск новой фондовой биржи;
▪️ оптимизация управления Национальным депозитарием и Расчетным центром.
В ведомстве подчеркнули, что целью Меморандума является сделать украинский рынок капитала эффективным, прозрачным и привлекательным для инвесторов.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.