Андрей Сибига назвал три элемента рецепта завершения войны в Украине

Андрей Сибига подчеркнул, что рецепт завершения войны состоит из трех основных составляющих: активной роли и лидерства США, усиления давления на РФ через санкции и изоляцию, а также укрепления оборонных возможностей Украины.

Фото: pravda.com

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Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три ключевых шага для завершения войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

Глава МИД подчеркнул, что безопасность Украины неразрывно связана с трансатлантической безопасностью.

Прошло уже четыре месяца с момента, как Украина безоговорочно приняла предложение о полном прекращении огня.

На данный момент основная задача — найти дипломатическое решение для установления прочного мира.

По его словам, рецепт завершения войны состоит из трех главных элементов: активной роли и лидерства США, усиления давления на Россию путем санкций и изоляции, укрепления оборонных возможностей Украины.

«Сейчас — время для поиска дипломатического решения с целью достижения устойчивого мира. Украинский народ заслуживает мира», — заявил он.

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