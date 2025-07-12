Андрей Сибига назвал три элемента рецепта завершения войны в Украине

Министр иностранных дел Андрей Сибига назвал три ключевых шага для завершения войны в Украине. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.
Глава МИД подчеркнул, что безопасность Украины неразрывно связана с трансатлантической безопасностью.
Прошло уже четыре месяца с момента, как Украина безоговорочно приняла предложение о полном прекращении огня.
На данный момент основная задача — найти дипломатическое решение для установления прочного мира.
По его словам, рецепт завершения войны состоит из трех главных элементов: активной роли и лидерства США, усиления давления на Россию путем санкций и изоляции, укрепления оборонных возможностей Украины.
«Сейчас — время для поиска дипломатического решения с целью достижения устойчивого мира. Украинский народ заслуживает мира», — заявил он.
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