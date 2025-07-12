Андрій Сибіга назвав три елементи рецепту завершення війни в Україні

Андрій Сибіга підкреслив, що рецепт завершення війни складається з трьох головних складових: активної ролі і лідерства США, посилення тиску на РФ через санкції та ізоляцію, а також зміцнення оборонних спроможностей України.

Фото: pravda.com

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Міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав три ключові кроки для завершення війни в Україні. Про це повідомила пресслужба МЗС України.

Очільник МЗС підкреслив, що безпека України нерозривно пов’язана з трансатлантичною безпекою.

Минуло вже чотири місяці з моменту, як Україна безумовно прийняла пропозицію про повне припинення вогню.

Наразі ключове завдання - знайти дипломатичне рішення для встановлення тривалого миру.

За його словами, рецепт завершення війни складається з трьох головних складових: активної ролі і лідерства США, посилення тиску на Росію через санкції та ізоляцію, а також зміцнення оборонних спроможностей України.

«Зараз час пошуку дипломатичного вирішення для досягнення тривалого миру. Український народ заслуговує на мир», - заявив він.

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