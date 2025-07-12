У Львові через російську атаку пошкоджено підприємство, житло та будівлі судів

Ударною хвилею ушкоджено приміщення двох районних судів.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У ніч проти 12 липня Львів зазнав комбінованої ракетної атаки з боку РФ. Унаслідок влучань зруйновано промислове підприємство, житловий будинок і пошкоджено ще один.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, ударною хвилею ушкоджено також приміщення двох районних судів.

«Окреме місце влучання виявлено на території автостоянки підприємства. На щастя, потерпілих немає», - заявили у відомстві.

Також там повідомили, що тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, локалізації пожежі та огляду пошкоджених об'єктів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.