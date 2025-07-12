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У Львові через російську атаку пошкоджено підприємство, житло та будівлі судів

13:48, 12 липня 2025
Ударною хвилею ушкоджено приміщення двох районних судів.
У Львові через російську атаку пошкоджено підприємство, житло та будівлі судів
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У ніч проти 12 липня Львів зазнав комбінованої ракетної атаки з боку РФ. Унаслідок влучань зруйновано промислове підприємство, житловий будинок і пошкоджено ще один.

Як повідомила Львівська обласна прокуратура, ударною хвилею ушкоджено також приміщення двох районних судів.

«Окреме місце влучання виявлено на території автостоянки підприємства. На щастя, потерпілих немає», - заявили у відомстві.

Також там повідомили, що тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу, локалізації пожежі та огляду пошкоджених об'єктів.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

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прокуратура Львів

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