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Во Львове из-за российской атаки повреждены предприятие, жилье и здания судов

13:48, 12 июля 2025
Ударной волной повреждены помещения двух районных судов.
Во Львове из-за российской атаки повреждены предприятие, жилье и здания судов
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В ночь на 12 июля Львов подвергся комбинированной ракетной атаке со стороны РФ. В результате попаданий разрушены промышленное предприятие, жилой дом и поврежден еще один.

Как сообщила Львовская областная прокуратура, ударной волной также повреждены помещения двух районных судов.

«Отдельное место попадания зафиксировано на территории автостоянки предприятия. К счастью, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.

Также там сообщили, что продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, локализации пожара и осмотру поврежденных объектов.

Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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прокуратура Львов

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