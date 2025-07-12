Во Львове из-за российской атаки повреждены предприятие, жилье и здания судов

В ночь на 12 июля Львов подвергся комбинированной ракетной атаке со стороны РФ. В результате попаданий разрушены промышленное предприятие, жилой дом и поврежден еще один.
Как сообщила Львовская областная прокуратура, ударной волной также повреждены помещения двух районных судов.
«Отдельное место попадания зафиксировано на территории автостоянки предприятия. К счастью, пострадавших нет», — заявили в ведомстве.
Также там сообщили, что продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела, локализации пожара и осмотру поврежденных объектов.
Под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
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