Для контроля идентификации для пенсионеров запустили новый сервис на портале Пенсионного фонда

В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появился новый сервис для пользователей со статусом «пенсионер» — «Моя идентификация». В этом разделе указано:
• дата последней идентификации;
• источник, через который она была проведена (например, банк).
Сервис позволяет быстро проверить, прошел ли пользователь идентификацию — что является основанием для продолжения пенсионных выплат.
Если пенсионер не нуждается в идентификации или еще ни разу ее не проходил, поля «Дата» и «Источник» в сервисе будут пустыми.
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выполнить несколько шагов:
Шаг 1. Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Шаг 2. Авторизоваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), или Дія.Підписа, или через ID.GOV.UA. Войти в личный кабинет.
Шаг 3. В меню слева выбрать рубрику «Моя идентификация».
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