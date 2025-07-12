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Для контроля идентификации для пенсионеров запустили новый сервис на портале Пенсионного фонда

19:31, 12 июля 2025
Сервис позволяет быстро проверить, прошел ли пользователь идентификацию — что является основанием для продолжения пенсионных выплат.
Для контроля идентификации для пенсионеров запустили новый сервис на портале Пенсионного фонда
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В личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины появился новый сервис для пользователей со статусом «пенсионер» — «Моя идентификация». В этом разделе указано:

• дата последней идентификации;
• источник, через который она была проведена (например, банк).

Сервис позволяет быстро проверить, прошел ли пользователь идентификацию — что является основанием для продолжения пенсионных выплат.

Если пенсионер не нуждается в идентификации или еще ни разу ее не проходил, поля «Дата» и «Источник» в сервисе будут пустыми.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно выполнить несколько шагов:

Шаг 1. Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Шаг 2. Авторизоваться одним из способов: с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), или Дія.Підписа, или через ID.GOV.UA. Войти в личный кабинет.
Шаг 3. В меню слева выбрать рубрику «Моя идентификация».

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