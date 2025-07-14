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Как подготовить кота или собаку к путешествию за границу — советы Госпродпотребслужбы

08:12, 14 июля 2025
Для пересечения границы с животным в страны ЕС больше всего времени занимает оформление результата лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу бешенства.
Как подготовить кота или собаку к путешествию за границу — советы Госпродпотребслужбы
Фото: consumer-cv.gov.ua
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Главное управление Госпродпотребслужбы в Черновицкой области дало украинцам несколько советов, как подготовить питомца к поездке за границу.

Для пересечения границы с животным в страны ЕС больше всего времени занимает оформление результата лабораторного исследования сыворотки крови на наличие антител к вирусу бешенства (титр антител).

Чтобы его получить, необходимо:

▪️ Сделать питомцу чипирование и прививку от бешенства — эти сведения должны быть указаны в официальном ветпаспорте животного.

▪️ Через 30 дней после вакцинации — сдать анализ крови на определение титра антител.

▪️ После забора крови нужно выждать еще 3 месяца ожидания, прежде чем животное можно будет ввозить в страны Европейского Союза.

«Минимальный срок подготовки к выезду за границу согласно требованиям ЕС — примерно 4 месяца.

Поэтому даже если поездка пока не планируется — сделайте прививку от бешенства уже сейчас и через месяц сдайте кровь на исследование.

Дальше все просто — ежегодно поддерживайте иммунитет животного: один раз в год вакцинируйте питомца против бешенства, и титр останется действительным. Если не пропускать ревакцинацию — повторное исследование титра антител не требуется», — отметили в ведомстве.

Уже непосредственно перед выездом (за 72 часа) нужно оформить: форму Ф1 и ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного. Эти документы оформляются государственными ветеринарными врачами и инспекторами Госпродпотребслужбы и, как правило, занимают всего несколько часов.

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Госпродпотребслужба

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